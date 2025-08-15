Auto contro la recinzione di una casa, 2 persone ferite - Tuttoggi.info

Due persone sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale di Branca in seguito ad un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 del giorno di Ferragosto. Il sinistro è avvenuto lungo la strada regionale 298 Eugubina, nella zona di Scritto (Gubbio).

Un’auto con a bordo due persone, di 86 e 63 anni, è finita fuori strada, contro la recinzione di un’abitazione. Per estrarre uno dei due occupanti è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Gubbio.

Sul posto anche il personale del 118 – appunto per soccorrere le due persone ferite – e la polizia locale per i rilievi.