Auto contro camion sulla Perugia-Ancona, c'è un ferito - Tuttoggi

L'impatto è avvenuto all'altezza di Colbassano (Fossato di Vico), il conducente è stato portato all'ospedale di Branca

Incidente stradale tra auto e camion, all’ora di cena, lungo la Perugia-Ancona (Ss 318 di Valfabbrica). L’impatto sarebbe avvenuto tra la parte anteriore della vettura e il rimorchio del mezzo pesante, all’altezza della frazione di Colbassano (Fossato di Vico).

Il conducente dell’auto è stato portato all’ospedale di Branca. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco di Gaifana, carabinieri e 118. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro.