Auto con 3 giovani si schianta nel parcheggio del centro commerciale, un ferito - Tuttoggi.info

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Auto con 3 giovani si schianta nel parcheggio del centro commerciale, un ferito

Redazione

Auto con 3 giovani si schianta nel parcheggio del centro commerciale, un ferito

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, un'ambulanza del 118 e la polizia locale
Sab, 18/04/2026 - 09:42

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Singolare incidente quello avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Terni. Un’auto con a bordo tre giovani, infatti, si è schiantata contro un muretto nel parcheggio del centro commerciale Cospea Village. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, anche perché il veicolo, una Fiat Punto, era alimentato a gpl.

Nello schianto il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con un’ambulanza. Nel parcheggio teatro dell’incidente è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi.

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