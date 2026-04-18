Auto con 3 giovani si schianta nel parcheggio del centro commerciale, un ferito - Tuttoggi.info

Singolare incidente quello avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Terni. Un’auto con a bordo tre giovani, infatti, si è schiantata contro un muretto nel parcheggio del centro commerciale Cospea Village. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, anche perché il veicolo, una Fiat Punto, era alimentato a gpl.

Nello schianto il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto con un’ambulanza. Nel parcheggio teatro dell’incidente è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi.