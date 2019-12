Auto abbatte recinzione e finisce in bilico, disagi al traffico in via dei Filosofi - Tuttoggi

Disagi al traffico sabato mattina in via dei Filosofi a Spoleto per un singolare incidente. Un’auto che si trovava nella parte più esterna del parcheggio dell’ex foro Boario (nei pressi dell’area di carico / scarico per i camper) ha infatti travolto in retromarcia la recinzione finendo in bilico verso via dei Filosofi.

Non è chiaro se a bordo dell’auto, una Lancia Y, ci fosse qualcuno che ha fatto retromarcia oppure se l’auto si sia sfrenata da sola.

La recinzione è finita comunque sulla sede stradale sottostante, con la polizia municipale sul posto che fa circolare le auto su via dei Filosofi a senso unico alternato.