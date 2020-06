Autista aggredito con una stampella nell'autobus: succede ad Assisi - Tuttoggi

Il motivo non è al momento chiaro, ma c’è un nuovo caso di autista dell’autobus aggredito da un passeggero. Succede sulla linea C che da Assisi porta a Santa Maria degli Angeli, dove giovedì mattina un uomo residente ad Assisi ma originario di fuori regione, ha preso a stampellate il divisorio in plastica posizionato sull’Assisi Link a protezione del conducente. L’uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato di Assisi agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca. Il provvedimento è stato convalidato durante la direttissima, con misura di non avvicinamento alla vittima entro i 500 metri.

Per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe dato in escandescenze, forse perché sollecitato a timbrare il biglietto per due volte nel giro di due giorni.

Il video

E quando giovedì mattina ha visto di nuovo lo stesso conducente dell’autobus in servizio sulla linea C non ci ha visto più, come si vede in video ripreso da un passeggero e pubblicato sulla pagina Welcome to Favelas – Perugia. Video ben presto diventato virale.

Oltre a inveire contro l’autista in dialetto stretto, l’uomo è passato dalle parole ai fatti arrivando addirittura a colpire con il bastone ortopedico il divisorio in plastica, nel tentativo di colpire il conducente, che ha chiamato le forze dell’ordine e sporto denuncia.

Le foto sono riprese da momenti del video di Welcome to Perugia Favelas