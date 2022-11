Autismo, la Fise Umbria promuove la terapia assistita con il cavallo - Tuttoggi

Dopo i successi di una positiva esperienza a Città di Castello si punta a espandere il progetto. Webinar martedì 29 novembre

Il tema è quello della terapia assistita con il cavallo nei processi di cura del disturbo dello spettro autistico. Visto il significativo successo di una precedente iniziativa svoltasi a Città di Castello tra il 2021 e il 2022, la Federazione italiana sport equestri (Fise) dell’Umbria ha deciso di rendere pubblici gli esiti di questa esperienza con l’obiettivo di poterla riproporre, anche su altri territori.

In questo senso, martedì 29 novembre, dalle 14.30 alle 17 si terrà il webinar dal titolo ‘Disturbo dello spettro acustico: interventi assistiti con il cavallo in ambienti naturali nei processi di cura’ promosso dalla stessa Fise Umbria, insieme all’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria e all’Usl Umbria 1. Sono già oltre 70 le adesioni tra docenti e tecnici Fise.