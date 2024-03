AURI insieme a “Keep Clean and Run”: 7 maratone in Italia, due tappe in Umbria - Tuttoggi.info

Anche l’AURI, l’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, scende in campo per la decima edizione di Keep Clean and Run. Oggi, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Sottosegretario Sen. Claudio Barbaro e l’eco-runner Roberto Cavallo, con la conduzione di Simona Rolandi (RAI2), hanno presentato la decima edizione della manifestazione Keep Clean and Run, il plogging (ovvero la corsa raccogliendo i rifiuti) più lungo del mondo. La manifestazione, patrocinata dall’ente ministeriale, si svolgerà dal 17 al 23 aprile prossimi, con partenza dall’area metropolitana di Torino e tappa a Milano, Bologna, Firenze, Perugia/Assisi, L’Aquila per finire a Roma.

Il ruolo di AURI

L’evento sportivo arriverà in Umbria il 21 aprile, per la tappa tra Perugia e Assisi. L’AURI, da sempre impegnata nella promozione della sostenibilità ambientale, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, regolazione e controllo in materia di gestione integrata dei rifiuti e di servizio idrico integrato in Umbria, ha deciso di partecipare all’evento con un contributo per sostenere e prendere parte alla filosofia dell’iniziativa. L’obiettivo comune infatti è di sensibilizzare i territori sulle tematiche legate all’abbandono dei rifiuti e in particolare sul fenomeno molto diffuso del littering, ovvero l’abbandono di piccola immondizia, attraverso il coinvolgimento di tutti i cittadini in un’attività sportiva come il plogging, disciplina battezzata dallo svedese Erik Ahlström e oggi diffusa in tutto il pianeta. Al termine dell’evento verrà conteggiata e comunicata la quantità di rifiuti raccolti così come i chilogrammi di CO2 equivalenti, oltre al numero di persone coinvolte in ciascuna tappa.