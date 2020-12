Aumento Tari, il Pd: “Dall’amministrazione solo parole”

Aumento per le tariffe Tari del 4.85 per cento. Il Partito democratico critica l’approvazione avvenuta nel corso dell’ultimo consiglio comunale con l’aumento, spalmato nei prossimi tre anni. “Il sindaco si è giustificato dicendo che è l’ARERA ad aver deciso ciò, come se in una pianificazione del bilancio non si potessero fare delle scelte e darsi degli indirizzi. Ha pure cricato l’amministrazione precedente che aveva scelto di tenere basse le tariffe TARI“, dicono i dem.

“A Foligno luci per ogni problema”

“Tuo ciò accade in un periodo storico, che ha già messo a dura

prova una gran parte della popolazione. La crisi Covid, infa, ha portato contrazioni economiche devastan sia per i ciadini sia per esercen ed imprese, per cui riteniamo davvero inopportuno un aumento della TARI di tale portata. In ques ulmi giorni abbiamo anche dovuto ascoltare proclami circa l’accensione delle luminarie natalizie. A Foligno abbiamo una luce per ogni problema, cambia solo il colore. Il primo cittadino infatti ha fatto sapere che “ la città illuminata può servire ad alleviare l’impatto emotivo e psicologico della pandemia favorendo un clima di positività e fratellanza”.

“Servono aiuti tangibili”

Il Pd di Foligno reputa “che le persone abbiano bisogno di aiuto concreto e tangibili, che possano realisticamente riaccendere le speranze di una ripresa graduale. Prendiamo atto che l’ Amministrazione di Foligno preferisce l’apparenza alla concretezza, le parole ai fatti“.