Aumento del costo dei parcheggi a Spoleto | Le nuove tariffe - Tuttoggi

Le nuove tariffe

Per parcheggiare alla Posterna e a Spoletosfera oggi si spende € 1,20 la prima ora e € 1,00 dalla seconda alla nona e € 0,80 la decima, per un massimo giornaliero di € 10,00. Da marzo 2023 la prima ora costerà € 1,80, dalla seconda alla nona € 1,40, € 1,00 la decima, per un massimo giornaliero di € 14,00.

Con la Carta Parcheggio il costo sarà di € 1,20 dalla prima alla decima ora di parcheggio e di € 1,00 per l’undicesima e la dodicesima, sempre per un massimo giornaliero di € 14,00.

Modifiche anche per i parcheggi di superficie in Zona B (si passa da € 1,60 l’ora a € 1,80) e in Zona D (da € 0,90 a € 1,00 l’ora).

TABELLA UFFICIALE DETTAGLIATA DEI PARCHEGGI (clicca qui)

Aggiudicata la manutenzione del tapis roulant

Il sindaco Sisti ha dichiarato: ”Avremmo preferito lasciare tutto invariato, ma per la prima volta affrontiamo costi di manutenzione molto elevati che, nel futuro, molto probabilmente aumenteranno”

Una scelta che, al netto dello sforzo per individuare coperture economiche alternative, risponde all’esigenza di garantire il corretto funzionamento dei percorsi di mobilità, con l’obiettivo di risolvere non solo le problematiche più recenti.

In tal senso è stata recentamente aggiudicata la gara per la sistemazione dei due tapis roulant e delle due scale mobili della Posterna, ad oggi non funzionanti – (oramai da diversi mesi ndr), ma anche di creare le condizioni per poter effettuare tempestivamente in futuro ulteriori interventi di riparazione o di sostituzione.

“Abbiamo previsto alcune modifiche anche in considerazione del fatto che le tariffe dei parcheggi di struttura sono molto contenute e non subivano variazioni da alcuni anni – ha spiegato il primo cittadino –. Non si tratta più di singole riparazioni, ma di interventi che richiedono la sostituzione di intere parti dei percorsi. Alcuni tratti sono in funzione da quindici anni e dobbiamo ragionare non solo sui costi di oggi, ma anche e soprattutto su quelli che dovremmo affrontare in futuro”.