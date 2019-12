Atto vandalico alla tensostruttura stadio Europa di Norcia - Tuttoggi

Qualche giorno fa c’è stato un atto vandalico presso la tensostruttura dell’ ex Stadio Comunale Europa e la Polizia Locale sta eseguendo le dovute indagini, favorita anche dalle eventuali immagini che potrebbero essere state acquisite dalle telecamere in corso di installazione in punti strategici della città.

“Il tema della sicurezza è sempre stato centrale nell’attività dell’ Amministrazione comunale” ha detto il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. “Da tempo abbiamo intrapreso la strada della sicurezza per la nostra città e, nonostante il particolare periodo che stiamo vivendo, ci stiamo dotando di un sistema di video sorveglianza. Auspichiamo – prosegue Alemanno – che questi sistemi di controllo possano favorire il lavoro degli inquirenti e quindi scoraggiare quelli che, con scarsissimo senso del rispetto della ‘cosa comune’, continuano a provocare danni a cose e strutture tra l’altro indispensabili per la ripartenza della nostra Comunità” ha concluso il primo cittadino.