Attività educative di tipo sociale e sportivo, Comune di Terni stipula nuovo patto di collaborazione - Tuttoggi

Mettere a disposizione fondi per attività educative di tipo sociale, motorio e sportivo, per la rigenerazione dei luoghi interessati: l’obiettivo del patto

L’obiettivo del patto è quello di mettere a disposizione dei bambini e dei ragazzi residenti nelle aree interessate dalle azioni del progetto “Tutta mia la Città” (Quartiere Matteotti, Quartiere Villaggio Italia, Quartiere Sant’Agnese, Quartiere San Valentino, Parco Via del Salice, Parco La Passeggiata/Ciaurro e il tratto Urbano del Fiume Nera) e nei siti principali della città, le risorse necessarie per l’organizzazione di attività educative territoriali estive di tipo sociale, motorio e sportivo, per la scoperta, la cura e la rigenerazione dei luoghi interessati.

I referenti delle associazioni, in particolare, si occuperanno di organizzare attività di animazione sociale e sportiva, attraverso la pratica della pallacanestro e dei balli latino-americani, con l’organizzazione di tornei di piazza ed eventi musicali. Il patto, inoltre, prevede attività d’incontro tra generazioni e culture presenti nei territori interessati dal progetto “Tutta mia la Città”.