Attivate le due ecoisole di Spoleto, ecco come funzionano - Tuttoggi

Cosa si può conferire nelle due ecoisole

Le due ecoisole permettono infatti di conferire comodamente tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, chiedendo all’utente di identificarsi esclusivamente tramite l’utilizzo della tessera sanitaria. Si ottimizza così in un unico punto di raccolta il conferimento di materiali differenziati come carta e cartone, plastica,

vetro, frazione organica, pile, farmaci e piccoli RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Oltre ad essere completamente autosufficienti, poiché alimentate da pannelli fotovoltaici, le ecoisole sono in grado di tracciare in maniera precisa tutti i conferimenti, monitorando continuativamente i livelli di riempimento dei contenitori. E’ inoltre presente un sistema di sanificazione per l’abbattimento di odori e per l’inibizione delle condizioni di formazione di insetti.

Come si utilizzano

Dal punto di vista degli utenti, l’utilizzo dell’ecoisola è facile e intuitivo. Servono, infatti, pochi e semplici passaggi per attivarla:

dopo che l’utente avrà avvicinato il codice a barre, presente nella parte posteriore della propria tessera sanitaria a qualche centimetro di distanza dal lettore ottico presente sul pannello frontale dell’ecoisola, il software di sistema consentirà l’accesso emettendo un breve segnale acustico; successivamente basterà passare la mano vicino al sensore posizionato sotto ciascun sportello e quest’ultimo si aprirà automaticamente, consentendo all’utente di gettare i rifiuti all’interno terminato il conferimento, dopo che l’utente si sarà allontanato, l’ecoisola provvederà in modo automatizzato a chiudere lo sportello.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800-280328 (attivo da lunedì a sabato con orario 8:00-18:00).