Atti vandalici nel parcheggio, due minorenni identificati grazie alle telecamere - Tuttoggi.info

Nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio del territorio, la Polizia locale di Marsciano ha potuto identificare e rintracciare, grazie alla presenza di nuove telecamere installate per la videosorveglianza, gli autori – si tratta di due minorenni – di un recente atto vandalico che ha interessato l’area del parcheggio di via del Mulino, a ridosso del centro storico.



L’Amministrazione, in questo suo primo anno di attività, ha lavorato per potenziare sia

l’infrastruttura di videosorveglianza, compresa quella che interessa il centro di

Marsciano, sia la presenza degli agenti di

Polizia locale sul territorio, anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine e l’associazione Carabinieri, e tra i provvedimenti presi proprio in questa direzione c’è anche, da ultimo, l’estensione serale del servizio degli agenti nel Capoluogo.



“Ringrazio la Polizia locale – afferma il sindaco Michele Moretti – per l’immediato e

puntuale intervento che ha permesso di trovare i responsabili di questo gesto compiuto contro il patrimonio e il decoro urbano. L’importante lavoro di potenziamento dei controlli sul territorio permette non solo di individuare e sanzionare gli autori di atti illeciti, come avvenuto in questa e in altre

occasioni, ma rappresenta anche un fattore di deterrenza e prevenzione. Il nostro obiettivo è quello di poter garantire ai cittadini, nel centro storico del Capoluogo come nel resto del territorio, spazi sempre più sicuri e vivibili”.



