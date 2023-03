Atti vandalici e bullismo sugli anziani, sindaco sbotta “Ora basta, non è la prima volta”

“Colpire un bene di tutti o importunare le persone più deboli e indifese è il segnale di un malessere più profondo che famiglie, scuola ed istituzioni devono analizzare e contrastare. Serve un’azione condivisa che riesca a dare risposte ai nostri giovani. È compito della famiglia in primo luogo, ma anche di scuola e istituzioni creare un terreno di ascolto per intercettare solitudini e disagi dei nostri ragazzi“.

Fugnanesi ha poi sottolineato che gli autori di questi gesti, ad ogni modo, “non vanno giustificati“, anzi, “certi comportamenti devono essere fortemente condannati e vanno intraprese tutte le azioni necessarie perché accadimenti del genere non si ripetano”.

Il sindaco ha infatti annunciato di aver avuto un colloquio telefonico con il Comandante dei Carabinieri, al quale ha chiesto un maggiore presidio nel Comune soprattutto nei fine settimana, da unire ad altre forme di controllo, come, ad esempio l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, che l’amministrazione sta prendendo in seria considerazione. “Il tutto con uno scopo non esclusivamente repressivo, ma soprattutto quale deterrente contro atti vandalici, danneggiamenti ai beni comuni e molestie alle persone”.