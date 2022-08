Atti osceni per strada in centro, denunciato dai carabinieri

Quando l'uomo si è avvicinato ad alcuni giovani è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che lo hanno identificato

Atti osceni per strada in centro a Foligno, denunciato dai carabinieri. Un uomo è stato visto da alcuni passanti compiere atteggiamenti riconducibili a comportamenti osceni. In particolare, nei pressi di un luogo frequentato da giovani.

Alcuni dei presenti hanno segnalato l’uomo ai carabinieri. I militari lo hanno individuato e identificato.