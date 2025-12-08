 Attesa per la fiamma olimpica, ecco il percorso | Mercoledì centro e strade off-limits - Tuttoggi.info
Attesa per la fiamma olimpica, ecco il percorso | Mercoledì centro e strade off-limits

Davide Baccarini

Lun, 08/12/2025 - 12:50

Città di Castello si prepara ad accogliere la fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 mercoledì 10 dicembre. I tedofori entreranno in Umbria già da martedì 9 (toccando Terni, Todi, Spoleto, Foligno, Trevi, Castiglione del Lago, Spello, Assisi e Perugia) e porteranno la fiamma a Gubbio e nel Tifernate il giorno dopo, per poi proseguire verso la Toscana.

Il passaggio a Città di Castello è previsto nella fascia oraria tra le ore 10.40 e le 11.30. Il punto di raccolta per i tedofori è previsto presso il Palazzetto dello Sport di via Engels, che sarà aperto dalle prime ore della mattina – già dalle 8.15 – a disposizione degli organizzatori. Da qui, la fiamma si dirigerà verso Via Aldo Bologni e percorrerà tutta Via Raffaele De Cesare e viale Vittorio Veneto fino alla rotatoria “Tina Anselmi” (Tre Bis), poi verso Via Leopoldo Franchetti fino a Porta Santa Maria Maggiore.

Il corteo entrerà poi in centro storico attraversando Corso Vittorio Emanuele e Piazza Matteotti dove sarà posizionato un presidio dell’amministrazione comunale con le associazioni sportive. La staffetta proseguirà toccando Via Mario Angeloni e Via XI Settembre. Il percorso di uscita dalla città condurrà i tedofori lungo Via Bruno Buozzi e Via Piero della Francesca, fino a raggiungere l’ingresso del parcheggio del Centro Commerciale “Il Castello”, dove si concluderò la tappa tifernate.

Per la regolamentazione del traffico a Città di Castello è stata emessa un’ordinanza, la n° 397, con cui, mercoledì 10 dicembre, si stabilisce: divieto di sosta con rimozione forzata (parcheggi riservati agli organizzatori), dalle ore 8 alle 12.30, su 20 stalli, che verranno delimitati da opportuna segnaletica, nell’area prospiciente il Palazzetto dello sport “Andrea Joan” e su 20 stalli nel parcheggio del centro commerciale “Il Castello”; divieto di sosta con rimozione forzata (compreso autorizzati), dalle ore 8 alle ore 12.30 su tutto corso V. Emanuele, via M. Angeloni, piazza R. Sanzio, via XI Settembre.

Divieto di transito dalle ore 10 alle ore 13, e comunque fino al termine dell’evento, a tutti i veicoli (tranne mezzi in urgenza ed Emergenza), nelle vie e piazze toccate dal percorso e divieto di accesso su tutte le loro vie di immissione. Lo stesso 10 dicembre, dopo Gubbio di prima mattina, la Fiamma Olimpica illuminerà Arezzo, Montepulciano e le Crete Senesi. Proseguirà poi verso Pienza, Montalcino e infine Siena.

Il viaggio della Fiamma Olimpica si estende per 63 giorni, coprendo 12.000 chilometri e toccando tutte le 110 province della penisola. Il sacro fuoco è stato acceso a Olimpia (Grecia) il 26 novembre 2025 ed è arrivato in Italia, a Roma, il 4 dicembre, da dove è iniziato ufficialmente il suo percorso il 6 dicembre. L’itinerario è studiato per rendere omaggio al grande patrimonio storico-culturale del Paese. Il 26 gennaio, la fiamma tornerà a Cortina d’Ampezzo, a 70 anni esatti dalla cerimonia d’apertura del 1956, per concludere il suo percorso a Milano con l’ingresso allo stadio San Siro la sera di venerdì 6 febbraio 2026.

in Italia

in umbria

Città di Castello

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
