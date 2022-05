Attacchi hacker e rischi digitali, al via il servizio cyber-sicurezza per le imprese

Per queste ragioni la Camera di Commercio dell’Umbria ha voluto cogliere l’opportunità di essere tra i sette Enti Camerali pilota che per prime offriranno alle proprie imprese il servizio “Checkup Sicurezza IT”, che la rete dei PID ha sviluppato per consentire di verificare i rischi informatici a cui sono sottoposte e le eventuali vulnerabilità presenti.

Come partecipare

È possibile partecipare al webinar in cui sarà presentato il servizio iscrivendosi tramite il seguente link https://bit.ly/presentazione-checkup-sicurezza-it.

Il servizio prevede due diversi livelli.

“PID Cyber Check” – livello 1: è un test gratuito di self-assessment – realizzato in collaborazione con il Cnr e il Competence Center “Start 4.0”, che restituisce una prima valutazione del livello di rischio di un attacco informatico al quale l’impresa è esposta. “PID Cyber Check” non fornisce indicazioni circa i presidi da mettere in atto per proteggere l’impresa da attacchi cyber, ma permette di focalizzare gli eventuali rischi in cui si può incorrere, restituendo anche una stima del danno economico derivante dai possibili attacchi.

Questo strumento è totalmente gratuito e consente di ricevere automaticamente, all’indirizzo email indicato in fase di registrazione, un report personalizzato elaborato sulla base delle risposte; la compilazione del test richiede pochi minuti e può essere considerata come propedeutica al test di secondo livello.

Cyber Exposure Index” (C.E.I.) – livello 2: è un vero e proprio strumento di prevenzione a disposizione delle imprese. A partire dall’analisi del dominio aziendale e della casella di posta fornito dall’impresa, verifica se cyber criminali abbiano già riscontrato vulnerabilità nei servizi esposti, o acquisito informazioni cruciali (come ad esempio la password della casella di posta), che potrebbero compromettere il business d’impresa. Al termine delle analisi, vengono elaborati due report, a distanza di sei mesi l’uno dall’altro, per monitorare lo stato di rischio cyber nel tempo. Un pool di esperti, in collaborazione con il digital promoter della Camera di Commercio, fornirà all’azienda una lettura approfondita dei risultati per aiutare l’imprenditore e il suo management a comprendere lo stato della propria impresa sotto il profilo della cyber-sicurezza e porre in atto adeguate misure di difesa. Questo secondo livello richiede un contributo spese di 70 € + IVA.

Mencaroni: dalla rete opportunità e rischi

“L’uso della rete – afferma il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni – ha introdotto grandi opportunità di ampliamento del business su nuovi mercati, ma ha anche aumentato sensibilmente i rischi informatici ai quali ogni impresa è esposta: dagli attacchi cyber, alle truffe telematiche, al furto di identità. Una maggiore consapevolezza dei rischi derivanti dalla propria esposizione cyber è perciò fondamentale per intervenire tempestivamente correggendo situazioni rischiose. Il servizio offerto dalla Camera di Commercio vuole offrire alle imprese del territorio uno strumento ormai indispensabile come la sicurezza cyber per completare con fiducia il percorso verso una più consapevole trasformazione digitale”.