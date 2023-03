Attaccante della Ternana scopre di avere un tumore, la società le rinnova il contratto

“Andare al campo – prosegue l’attaccante della Ternana femminile – non è stato un atto di coraggio o un voler coprire le mie emozioni. Semplicemente quella era l’unica routine che conoscevo. Tutti i giorni, per 19 anni, ho messo gli scarpini e ho vissuto la vita che mi sono scelta con dedizione. Quella mattina, prima di allenarmi, ho parlato dentro lo spogliatoio. Avevo iniziato l’anno facendo un discorso sulla riconoscenza e ho finito l’anno parlando della stessa cosa, ma questa volta le parole erano più pesanti. Questa volta stavo lasciando la nave per correre sulla mia scialuppa”.

“Quella mattina, dopo l’allenamento, Paolo Tagliavento e Isabella Cardone erano nello spogliatoio con il rinnovo in mano. La Ternana, quella mattina, mi ha fatto piangere”.

“L’operazione è andata bene. Sarà un periodo difficile fatto di pochissimi sforzi, lentezza, pazienza, controlli e visite. Per 31 anni ho disegnato il mio capolavoro ma poi un ‘mostro’ mi ha bruciato la tela. Non sarà mai uguale, ma con un bel respiro, alti e bassi, le persone che mi amano e la medicina, andremo a comprare un’altra tela per ricominciare da capo”.