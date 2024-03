Atc3, inizia l’operatività: prima riunione dell’Ufficio di Presidenza

Dopo il rifiuto di Federcaccia, affiancano Montani: Novelli, Leonardi, Angelici, Ceci. La priorità è il bilancio

Dopo mesi di scontri e polemiche, l’Atc3 del Ternano – Orvietano ha iniziato la propria operatività sotto la guida del presidente Giovanni Montani (designato dall’Anci), nominato dalla Regione in assenza di un accordo tra i sostenitori dei due candidati, Romani e Novelli.

Si è svolta la prima riunione del nuovo Ufficio di Presidenza nel quale, dopo il rifiuto di Federcaccia in polemica per come è stata gestita la questione, sono stati chiamati Massimo Novelli (Libera Caccia), Federico Leonardi (Coldiretti), Ottavio Angelici (Anuu), Carlo Ceci (in quota Regione).

La priorità dell’Ufficio di Presidenza è predisporre il bilancio, per rendere finalmente realmente operativo l’Atc3. Poi si penserà alla composizione delle Commissioni. Intanto è stato fatto l’avviso per la scelta dei revisori dei conti.