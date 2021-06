Astrazeneca, in Umbria sospesa da oggi seconda dose per under 60 - Tuttoggi

A seguito della decisione formale del CTS verranno rese note le indicazioni su come concludere il ciclo vaccinale dei cittadini sotto i 60 anni già vaccinati con prima dose AstraZeneca

In attesa delle decisioni del Cts, in Umbria è stata sospesa la somministrazione della seconda dose del vaccino AstraZeneca per gli under 60.

In Umbria già da tempo Astrazeneca non viene più utilizzato per vaccinare gli under 60, ad eccezione di chi (come la categoria degli insegnanti ma non solo) aveva diverse settimane fa ricevuto la prima dose e quindi deve completare il percorso vaccinale.

Proprio ieri (giovedì 10 giugno) l’assessore regionale alla Sanità Coletto aveva lanciato un appello ai più giovani a non recarsi nelle altre regioni per vaccinarsi con Astrazeneca ed anticipare così i tempi rispetto all’Umbria (dove agli under 60 si somministrano solo Pfizer e Moderna).

In attesa dunque del pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico in merito alla somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60 e sul possibile cambio di farmaco per la seconda dose, il commissario per l’emergenza covid in Umbria, Massimo D’Angelo, ha disposto, precauzionalmente per la giornata odierna (venerdì 11 giugno), la sospensione delle somministrazioni di seconde dosi di vaccino AstraZeneca a tutti i soggetti di età inferiore a 60 anni.

A seguito della decisione formale del CTS verranno rese note le indicazioni su come concludere il ciclo vaccinale dei cittadini sotto i 60 anni già vaccinati con prima dose AstraZeneca.