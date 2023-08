Asta pubblica per 5 immobili del Comune di Perugia | Le immagini - Tuttoggi.info

L'iniziativa è parte dell'esecuzione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2023-2025. I dettagli

Il Comune di Perugia ha reso noto che il prossimo 12 settembre alle ore 9.30 presso il Palazzo dei Priori si terrà un’asta pubblica per la vendita di cinque lotti di immobili. L’iniziativa è parte dell’esecuzione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2023-2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27 aprile 2023.

Dettagli dell’asta

L’asta includerà vari tipi di immobili, compresi spazi commerciali, magazzini e terreni. Il bando completo, la documentazione dettagliata e i modelli per le dichiarazioni sono disponibili sul sito internet del Comune all’indirizzo indicato nel comunicato.

Lotti in vendita

Lotto 1 : Si tratta di unità immobiliari commerciali e magazzini situati in via Sant’Ercolano, con un’area totale di 1.140 mq e un prezzo base d’asta di 1.520.000 euro.

: Si tratta di unità immobiliari commerciali e magazzini situati in via Sant’Ercolano, con un’area totale di 1.140 mq e un prezzo base d’asta di 1.520.000 euro. Lotto 2 : Tre annessi ex rurali in località Collestrada, con una superficie di 170 mq e un prezzo base d’asta di 35.000 euro.

: Tre annessi ex rurali in località Collestrada, con una superficie di 170 mq e un prezzo base d’asta di 35.000 euro. Lotto 3 : L’edificio dell’ex circolo CSAIN a Colonnetta di Montebello, con una superficie di 160 mq e un prezzo base d’asta di 80.000 euro.

: L’edificio dell’ex circolo CSAIN a Colonnetta di Montebello, con una superficie di 160 mq e un prezzo base d’asta di 80.000 euro. Lotto 4 : Un magazzino ex lavatoi in Strada dei Conservoni, con una superficie di 173 mq tra interno ed esterno e un prezzo base d’asta di 30.000 euro.

: Un magazzino ex lavatoi in Strada dei Conservoni, con una superficie di 173 mq tra interno ed esterno e un prezzo base d’asta di 30.000 euro. Lotto 5: Un terreno in via F. Pellas, con una superficie di 580 mq e un prezzo base d’asta di 12.000 euro.

Gli immobili e i terreni verranno venduti a corpo, compresi tutti gli obblighi e i diritti relativi.

Immagini di alcuni lotti

Modalità di partecipazione

Le offerte dovranno essere inviate entro le 13:30 dell’11 settembre 2023 all’Ufficio Archivio del Comune di Perugia, seguendo le indicazioni fornite nel bando. Le offerte potranno essere inviate tramite posta raccomandata, servizi privati di recapito postale o consegnate direttamente a mano.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori dettagli, gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Unità Operativa Acquisti e Patrimonio del Comune, che sono disponibili anche per organizzare eventuali visite agli immobili in asta.