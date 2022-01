Assunzione al Comune di Cerreto di Spoleto, si cerca un amministrativo contabile - Tuttoggi

La selezione definirà una graduatoria per assunzione a tempo pieno e determinato di una unità categoria C, finanziata con fondi straordinari per il terremoto

Il Comune di Cerreto di Spoleto ha indetto una selezione pubblica per titoli e successivo colloquio al fine di coprire un posto con ruolo di amministrativo-contabile.

La posizione rientra nelle figure autorizzate dalle “Linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria 2016.

L’amministrazione ha dunque definito la necessità di coprire il posto vacante, al fine di garantire continuità dell’attività emergenziale.

La selezione definirà una graduatoria per assunzione a tempo pieno e determinato di una unità categoria C, finanziata con fondi

straordinari per il terremoto.

La graduatoria potrà essere utilizzata anche per ulteriori esigenze di emergenza sismica che si possano manifestare nell’ente nel rispetto delle norme in materia di personale a tempo determinato.

La posizione si rende necessaria per attività connesse all’aumento di procedimenti a seguito dell’ emergenza sismica.

Le domande di interesse devono essere presentate al Comune di Cerreto di Spoleto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20/01/2022.

A questo link del Comune tutte le ulteriori informazioni.