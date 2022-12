Assistenza domiciliare, il ringraziamento agli operatori di Spoleto

Alla fine di un lungo percorso da sentinelle di nostra madre, desideriamo ringraziare chi ha permesso questo lungo cammino dimostrando professionalità ma soprattutto empatia con il paziente e con i famigliari, nonostante le notevoli difficoltà ad assolvere compiti così gravosi spesso con la carenza anche dei mezzi basilari per effettuare una medicazione.

Grazie quindi a tutti gli operatori dell’assistenza domiciliare di Spoleto per la loro gentilezza e partecipazione, hanno avuto con nostra madre l’approccio che si ha con una nonna, nei loro volti la voglia di donare un sorriso e dare un po’ di sollievo a persone che spesso nell’arco della giornata hanno solo quei pochi minuti di “piacere”.

Quindi grazie, vi siamo debitori e speriamo che i mezzi di cui avete bisogno per poter fare bene e del bene, non vi vengano mai a mancare.