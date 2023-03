Assiste l’anziana parente e spende l’eredità da oltre mezzo milione di euro: denunciata

Dalle indagini è emerso che la sorella dell’anziana, di soli due anni più giovane, non riusciva più a far fronte alla gestione della parente, e aveva dunque chiamato un’altra lontana parente, anch’essa di Bettona che, conquistata la fiducia della vittima, era riuscita a farsi conferire una procura notarile per operare sul conto corrente dell’anziana. Nel tempo la giovane era così riuscita a spendere quasi tutto il patrimonio e addirittura a vendere un appartamento ad un prestanome, non potendoselo intestare direttamente.

Alla morte della donna l’amara sorpresa: i militari sono riusciti a ricostruire tutte le fasi della vicenda e ad individuare la donna quale presunta autrice del reato di circonvenzione di incapace, denunciandola all’Autorità Giudiziaria.