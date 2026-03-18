Assisi, tutto pronto per il referendum: c'è anche il trasporto disabili - Tuttoggi.info

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Assisi, tutto pronto per il referendum: c’è anche il trasporto disabili

Redazione

Assisi, tutto pronto per il referendum: c’è anche il trasporto disabili

Mer, 18/03/2026 - 13:16

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Sono 21.508 gli aventi diritto al voto nel Comune di Assisi per il referendum popolare costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. I 32 seggi, allestiti nel territorio comunale, saranno aperti dalle ore 7.00 alle 23.00 di domenica e dalle ore 7.00 alle 15.00 di lunedì.

Per consentire il rinnovo delle tessere elettorali e il rilascio di eventuali duplicati, gli uffici comunali saranno aperti da venerdì 20 a lunedì 23 marzo, nelle sedi di Santa Maria degli Angeli, Assisi centro storico e Petrignano, in fasce orarie tali da agevolare al massimo i cittadini elettori.
Venerdì 20 marzo: sede centrale di Santa Maria degli Angeli dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00; delegazione Assisi centro dalle ore 15.30 alle 18.00; delegazione Petrignano ore 15.30 alle 18.00; sabato 21 marzo: sede centrale di Santa Maria degli Angeli dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00; delegazione Assisi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00; delegazione Petrignano dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00; domenica 22 marzo: sede centrale di Santa Maria degli Angeli dalle ore 7.00 alle 23.00; delegazione Assisi centro dalle ore 7.00 alle 23.00; delegazione Petrignano ore 7.00 alle 23.00; lunedì 23 marzo: sede centrale di Santa Maria degli Angeli dalle ore 7.00 alle 15.00; delegazione Assisi centro dalle ore 7.00 alle 15.00; delegazione Petrignano ore 7.00 alle 15.00.

Nei giorni delle votazioni, per facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali da parte degli elettori portatori di handicap, il Comune ha organizzato un servizio di trasporto pubblico dedicato. Per usufruirne è necessaria la prenotazione e gli interessati dovranno contattare direttamente la “Croce Rossa – Sezione Assisi” ai seguenti recapiti: 348 5314376 o assisi@cri.it.

Si ricorda, infine, che sono previste agevolazioni tariffarie per viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei di cittadini italiani, residenti in Italia o all’estero, che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto. I biglietti a tariffa agevolata possono essere acquistati e utilizzati per viaggi da effettuare in un determinato arco temporale, a ridosso dei giorni di votazione.
Per maggiori informazioni sul referendum popolare costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del Comune.

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