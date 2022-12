Assisi traina l'Umbria, a Natale è boom di turisti - Tuttoggi

I dati, diffusi dall’ufficio turismo e marketing territoriale del Comune di Assisi, derivano dalla rilevazione di presenze smartphone, effettuata da società specializzate e leader nel settore della telefonia, opportunamente rielaborate da piattaforme specifiche. “Assisi – sottolinea il sindaco, Stefania Proietti – si conferma grande protagonista in Umbria, trainando l’intero flusso turistico regionale, che nella nostra città non trova soltanto bellezza, cultura, arte e spiritualità, ma anche un ampio cartellone di eventi di qualità in grado di richiamare un pubblico notevole durante le festività natalizie. Tutte le principali attrazioni e iniziative promosse durante la manifestazione Natale ad Assisi stanno, infatti, registrando numeri record, così come musei, concerti, spettacoli e visite guidate e lo stesso ufficio informazioni turistiche che ogni giorno accoglie centinaia di turisti”.

“Tutto questo – evidenzia Fabrizio Leggio, assessore al Turismo – è anche merito di un’ampia e nuova strategia di promozione dell’immagine della città, che ha previsto una campagna di comunicazione nazionale e regionale, con varie tipologie di strumenti, a cominciare dai social network, che ha prodotto risultati importanti. Il Natale ad Assisi inizia ad essere un prodotto turistico riconoscibile e riconosciuto e, rispetto a qualche anno fa, ha sensibilmente allungato la stagione turistica della città. Ringrazio, per l’impegno profuso, quanti hanno collaborato alla riuscita della manifestazione e, in particolare, l’ufficio turismo che per mesi ha lavorato alacremente per questi risultati, a favore dello sviluppo città e dell’intero territorio”. Intanto anche oggi, 31 dicembre 2022, sarà attiva la navetta gratuita a disposizione dei turisti e dei visitatori che tocca i parcheggi cittadini e arriva fino al centro storico; il passaggio della navetta è contemplato ogni mezz’ora, dalle 11 alle 19.