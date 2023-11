Assisi, torna il concorso presepi in tutto il territorio comunale - Tuttoggi.info

Aperte le domande, per iscriversi c'è tempo fino al 14 dicembre

L’amministrazione comunale ha bandito il concorso per i presepi 2023 riservato ai cittadini di tutto il territorio comunale. Quest’anno l’iniziativa assume un’importanza maggiore perché ricorre l’ottavo centenario del primo presepe che San Francesco realizzò a Greccio.

Per partecipare al concorso i presepi dovranno essere realizzati all’aperto, in angoli di vie o piazze, in luoghi dove siano ben visibili ai passanti o in luoghi aperti con accesso immediato (ogni presepe dovrà mostrare il cartoncino di identificazione che verrà fornito dall’ufficio turismo e marketing territoriale del Comune).

Lo scopo fondamentale del concorso presepi è quello di stimolare la sensibilità della gente (e anche degli studenti) a realizzare i presepi nei luoghi più caratteristici e suggestivi. È allo stesso tempo un invito volto a tutti i visitatori a vivere, in un’atmosfera che rinnova i sentimenti di pace e fraternità, la realtà del nostro territorio.

I soggetti (cittadini, associazioni, enti, istituti scolastici, ecc.) interessati a partecipare al concorso dovranno presentare istanza redatta sul modulo di domanda disponibile presso l’ufficio turismo e sui siti internet www.visit-assisi.it e www.comune.assisi.pg.it specificando la categoria di partecipazione (scuole o privati); la domanda, debitamente sottoscritta, potrà essere inviata a mezzo posta ordinaria, posta elettronica (turismo@comune.assisi.pg.it), posta elettronica certificata (comune.assisi@postacert.umbria.it) entro giovedì 14 dicembre 2023. È ammessa qualsiasi tecnica di realizzazione con materiali modellati, scolpiti o comunque fabbricati all’uopo, con esclusione della sola realizzazione grafica, fotografica e della pittura.

Coloro che intendono presentare opere già esposte in precedenti edizioni del concorso e giudicate al tempo meritevoli in quanto di riconosciuto valore artistico, dovranno segnalare questa eventualità al momento della presentazione della domanda.

I presepi dovranno rimanere esposti al pubblico ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19 di tutti i giorni dal 15 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024; accanto a ciascun presepe dovrà essere esposto il cartellino con il nome e il cognome/denominazione dell’iscritto al concorso; alla domanda di partecipazione deve essere allegata una fotografia del presepe realizzato e candidato al concorso.

Le classi di ogni scuola potranno partecipare al concorso con un solo presepe, le opere saranno valutate da apposita commissione costituita dai rappresentanti delle pro loco del territorio e presieduta da un dirigente o funzionario comunale che effettueranno opportuni sopralluoghi nel periodo di esposizione e provvederanno, secondo proprio e insindacabile giudizio, all’individuazione dei vincitori e all’aggiudicazione dei premi.