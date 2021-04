Assisi, Paola Vitali nuovo assessore - Tuttoggi

Il sindaco di Assisi Stefania Proietti ha nominato Paola Vitali assessore comunale. “Quando mi hanno chiesto di diventare assessore, l’ho presa come un mettermi al servizio per creare un rapporto più diretto tra cittadino e istituzioni. Il mio primo impegno sarà per il mondo della scuola e per cercare di risolvere le problematiche collegate al momento attuale e non solo“, la breve dichiarazione dell’assessore “intercettata” da Tuttoggi.info.

Paola Vitali, attiva nella Misericordia di Assisi e nell’associazione Se’ de j’Angeli se…, era uno dei tre nomi che il Pd aveva proposto al sindaco di Assisi e prende il posto del dimissionario Simone Pettirossi di cui ‘erediterà’ le deleghe alle politiche scolastiche ed educative e all’edilizia scolastica. “Con questo atto – conclude la scarna nota del Comune – è stato ricostituito il numero dei cinque componenti della giunta“.