Assisi on the wire, nel centro storico di Assisi quattro giorni di teatro popolare e di piazza - Tuttoggi

Partenza oggi, 31 agosto 2022, gran finale il 4 settembre con una performance on air dal campanile di San Francesco

Assisi On The Wire nasce dalla ambiziosa idea di poter trasformare Assisi, le sue pietre, le sue case, i suoi cortili, le sue piazze, i suoi angoli più noti e più nascosti, in un grande palcoscenico. Un eventoo, organizzato dal Comune di Assisi e da Associazione Culturale Zonafranca con la collaborazione di Associazione Canzone e Musica d’Autore, Associazione Culturale Riverock, Associazione Culturale Ponte Levatoio, porterà nella città le più svariate forme espressive: dal teatro, alla musica, alle arti figurative. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.



Il 31 agosto si partirà con El Niño del Retrete in “Cartoon Toylette”, alle 19:15 a Piazza Santa Chiara, uno spettacolo in cui l’artista lascia esprimere il bambino che porta dentro sé. Alle 20:45, in Piazza del Comune, sarà la volta di Maldimar in “Immaginaria”, “un mondo in cui tutto è possibile, fatto di corde, valigie e libri. Sotto e sopra sono solo parole, la gravità non esiste, l’altezza si misura con l’immaginazione. Una favola raccontata tra pagine di libri e acrobazie da circo. Un viaggio dentro la fantasia, per imparare a danzare con i propri sogni”.

Alle 21:40, in Piazza S. Rufino, si esibirà il gruppo ucraino dei Dekru in “Anime Leggere”: eredi spirituali di Marcel Marceau, i Dekru sono un pluripremiato quartetto di mimi ucraini il cui virtuosismo fisico ha divertito e commosso spettatori di tutto il mondo, compreso Papa Francesco e i giurati di Ucraina’s got talent e Tu sí que vales Italia. Alle 22, il Festival si sposterà in Piazza Garibaldi, a Santa Maria degli Angeli, in collaborazione con “Ente Palio J’Angeli 800”. Marco Meneghel in “Concertino sotto le stelle” ci accompagnerà a trascorrere una piacevole serata tra pianoforte, fisarmonica e chitarra manouche. Un viaggio sonoro dentro la sua fantasia che sarà replicato l’1 settembre alle 20.45 in Piazza del Comune.