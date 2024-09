Morta la 23enne colpita da malore dal dentista: disposta l'autopsia | Il dolore di due comunità - Tuttoggi.info

È morta domenica pomeriggio all’ospedale Santa Maria della Misericordia dove era ricoverata in prognosi riservata e in condizioni molto serie la giovane 23enne, Gaia P., che nella giornata di giovedì ha avuto un arresto cardiocircolatorio mentre era in uno studio dentistico del comprensorio assisano. Grande il dolore e lo sconcerto nell’assisano (dal quale arriva il cordoglio della giunta) e nel bastiolo; zone in cui la giovane aveva studiato, aveva molti amici e dove tuttora vive la famiglia, dalla quale tornava spesso pur studiando in trasferta a Roma. Sulla salma della giovane è stata disposta l’autopsia.

Al momento non è chiara la dinamica dei fatti: secondo le prime informazioni, la 23enne avrebbe avuto – per motivi al momento sconosciuti – un arresto cardiocircolatorio. Immediata la chiamata al 118 per richiedere i soccorsi: sul posto l’ambulanza con l’automedica dell’ospedale di Assisi e l’elisoccorso Nibbio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Assisi guidati dal capitano Vittorio Jervolino, che hanno informato l’autorità giudiziaria dell’accaduto. E anche l’autopsia servirà a chiarire i contorni della vicenda.