Assisi meta vip: nel weekend Nek con la moglie e il producer Claudio Cecchetto - Tuttoggi.info

Fine settimana di vip ad Assisi, e oltre all’entusiamo di Claudio Cecchetto in città per Proscenium che ha pubblicato una foto con il panorama di Assisi “città da vedere e fotografare”, c’è anche il cantante Nek a condividere il suo entusiasmo per qualche ora di relax in città insieme alla moglie Patrizia Vacondio.

scatti sono tutti dalla basilica di Assisi, scorci noti come il panorama dalla piazza inferiore, ma anche meno noti come quello dalla “balconata” che dà sulla valle assisana. Il cantante era stato ad Assisi l’ultima volta nel 2022 per “Con il cuore nel nome di Francesco”, il concerto benefico dei francescani: “Per me cantare in questo luogo così straordinario per la Cristianità è un’emozione unica…ogni volta. Sento forte l’impronta di Francesco che desiderava glorificare Dio con ogni respiro”, le parole rilasciate alla Rivista San Francesco Patrono d’Italia. E alla domanda sull’attualità del Santo di Assisi anche dopo 800 anni, Nek aveva risposto: “Secondo me oggi ammonirebbe tutti noi che facciamo parte del mondo dello spettacolo…in maniera molto dolce direbbe di non fare del successo l’obiettivo della nostra vita…direbbe di aspirare alle cose di lassù, come già San Paolo consigliava…direbbe di non affannarci per ottenere quello che poi non ci servirà a nulla”.