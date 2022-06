Con il cuore 2022, oltre due milioni di spettatori per la gara benefica da Assisi | Foto

Possibile devolvere 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Wind Tre, Tim, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali, oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali e 5 euro con chiamata da rete fissa Twt, Convergenze, PosteMobile. L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane. La produzione televisiva del programma Con il Cuore, nel nome di Francesco è affidata alla Rai con il patrocinio di: Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi. La Campagna solidale ha il supporto informativo di Rai per il Sociale attraverso i canali editoriali Rai. Un evento in collaborazione con Rai Radio1. Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti www.conilcuore.info.

(gallery tratta dal sito sanfrancesco.org)