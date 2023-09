Assisi: Lega all'attacco con la campagna "Basta Proietti!", la giunta "Preferiamo il fare all'apparire" - Tuttoggi.info

A un anno dal Proietti bis e a sette anni e mezzo dall’amministrazione comunale guidata dalla prima cittadina, la Lega Assisi lancia “Basta Proietti!”, ma per la maggioranza – Pd, Movimento 5 Stelle e le due civiche di Assisi Civica e Assisi Domani – quelle della Lega sono solo menzone.

La Lega: “Amministrazione immobile, le minoranze lavorino insieme”

Mercoledì in conferenza stampa è stata lanciata “Basta Proietti”, una campagna che “non è un attacco alla persona – hanno detto in conferenza stampa ieri il segretario comunale Simone Pasqualoni, il consigliere comunale Francesco Mignani (che ha parlato anche a nome dell’assente collega Jacopo Pastorelli) e il consigliere regionale Stefano Pastorelli – ma a una giunta immobile, caratterizzata da continui cambi di assessori e da un accentramento delle principali deleghe nelle mani del sindaco”.

Oltre a un invito a una maggiore collaborazione con le altre opposizioni, la Lega passerà l’autunno “promuovendo competenza e interdisciplinarietà , perché – è stato spiegato nel corso della conferenza stampa – andrebbe coinvolto tutto il tessuto sociale e le associazioni, le comunità religiose e i cittadini per arrivare preparati all’ottocentenario del 2026: una cosa che la giunta non sta facendo”.

Secondo i leghisti infatti, l’amministrazione Proietti “non solo non ascolta i cittadini e i loro bisogni” ma che “a volte crea problemi che non esistono – si veda il caso dell’arredo urbano – e solo dopo le proteste apre un finto canale di dialogo: il tutto mentre la città è sporca, il verde è selvaggio, le strade sono piene di buche e le frazioni sono dimenticate e si progetta senza condivisione o senza progettazione”. Per questo dunque “Basta Proietti!, un messaggio forte e politico – concludono Pasqualoni, Mignani e Pastorelli – contro un’amministrazione che in questi sette anni e mezzo non ha portato risultati. Invitiamo gli alleati del centro destra a fare squadra e ridare ad Assisi la dignità che merita. Servono scelte, decisioni coraggiose: basta Proietti, non è questo il modo di amministrare una città”.

La giunta: “Pensiamo al bene comune e non all’apparenza”

“Preferiamo agire concretamente e parlare poco, e non ci stupiscono i consueti attacchi

della Lega con slogan e di informazioni (poche e scorrette) volte a screditare l’operato del sindaco,

della giunta e del consiglio”, è la replica dei gruppi consiliari M5S, PD, Assisi Civica e Assisi Domani.



I consiglieri della giunta Proietti ricorda che l’amministrazione è “fra i principali destinatari di risorse PNRR per numero e qualità dei progetti proposti; la prima a creare un asilo nido comunale; la prima ad

aver pensato alla sistemazione di strade ovunque nel territorio comunale; ad avere il coraggio

elaborare un progetto per l’arredo urbano in centro storico che sta per essere condiviso con

commercianti e cittadini; la prima a valorizzare dal punto di vista naturalistico e turistico il parco

del Monte Subasio“.

Inoltre, “grazie a documentari, film e fiction” girati del tutto o in parte ad Assisi, la giunta rivendica di essere riuscita “a catturare un turismo eterogeneo, non più solo religioso; la prima a finanziare e realizzare importanti opere e a restituire alla cittadinanza importanti attrattori culturali. I cittadini sappiano – conclude la nota – che la nostra mentalità è diversa, il nostro modo di fare è diverso e il nostro approccio e metodo di lavoro hanno come obiettivo solo il bene comune, guardando ai fatti e non lavorando sull’apparenza”.