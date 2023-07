Assisi, ladri tentano un furto ma vengono messi in fuga dal gatto - Tuttoggi.info

Entrati da una finestra aperta per il caldo, i malviventi sono stati messi in fuga dal miagolio della bestiola

Avevano pensato a come entrare, arrampicandosi dalla finestra aperta, e anche alla fuga, probabilmente con un’auto in attesa nelle vicinanze. Ma non avevano tenuto conto del gatto che, miagolando, li ha messi in fuga.

È successo nella notte tra il 18 e il 19 luglio nella zona Ivanicich alle porte del centro storico di Assisi, lungo le villette a schiera della zona. Complice una finestra aperta per il caldo, secondo quanto scrive il sito Umbria Cronaca, i ladri si sono introdotti in casa, ma il gatto, spaventato dall’improvvisa presenza di estranei, ha iniziato a miagolare in modo strano, svegliando i padroni di casa che si sono alzati dal letto.

Il rumore e le luci hanno messo in fuga i ladri, che hanno fatto perdere le loro tracce. I padroni di casa hanno denunciato il fatto ai carabinieri. E, probabilmente, dato al gatto una razione extra di crocchette.