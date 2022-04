Assisi, l'1 maggio la manifestazione nazionale dei sindacati in Piazza San Francesco - Tuttoggi

Dopo la marcia della pace del 24 aprile, anche l'1 maggio vedrà un evento di rilevanza nazionale. Non senza qualche "polemica" per gli eventuali disagi 'turistici'

Dopo la marcia della Pace del 24 aprile, la città di Assisi ospiterà anche un evento l’1 maggio, una manifestazione dei sindacati in piazza San Francesco. Bisognerà vedere tra quanti mugugni di chi – al netto della giustezza e della validità dell’evento, che comunque ‘regala’ visibilità – lavora nel campo del turismo.

Inevitabilmente eventi di questo genere comportano disagi legati alla circolazione ed è da segnalare che già per la scelta della data Marcia della Pace, nei gruppi cittadini su Facebook, sono piovute ironie e lamentele per la scelta poco felice del primo ponte dopo la Pasqua che potrebbe dare respiro al turismo dopo la pandemia.

Ma, al netto della cronaca e delle lamentele locali, è un fatto che tra 25 aprile e 1 maggio Assisi tornerà alla ribalta delle cronache appunto per due grandi eventi: oltre alla Marcia straordinaria della Pace e della Fraternità che verrà presentata domani, 13 aprile 2022, Assisi ospiterà quest’anno, in piazza San Francesco, la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo maggio.

“Un’occasione rilevante per la Città Serafica perché si metteranno al centro i temi della pace, del lavoro e della crescita del Paese. E oggi più che mai c’è bisogno di portare alla ribalta queste priorità che ci toccano da vicino”, il commento del sindaco, Stefania Proietti. Previsti sul palco gli interventi dei tre segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, e delle autorità. Nel pomeriggio è in programma il tradizionale ‘concertone’ che torna a Roma in piazza San Giovanni.