Assisi, istruttore amministrativo/contabile cercasi: domande entro il 7 marzo - Tuttoggi.info

L'amministrazione vuole coprire 2 posti a tempo pieno e indeterminato tramite l’istituto della mobilità volontaria tra enti

Il Comune di Assisi intende coprire 2 posti a tempo pieno e indeterminato tramite l’istituto della mobilità volontaria tra enti. La figura professionale richiesta è quella di istruttore amministrativo e/o contabile (ex categoria C).

Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di mobilità pubblicato sul sito istituzionale del Comune (amministrazione trasparente) e le domande devono pervenire esclusivamente per via telematica tramite il portale unico di reclutamento della funzione pubblica denominato InPa raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it entro il 7 marzo prossimo. La commissione esaminatrice, dopo aver effettuato la selezione per colloquio, stilerà una graduatoria che resterà valida per due anni.