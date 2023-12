Inaugurata la rotatoria Capodacqua-Passaggio: lavori da 400.000 euro per più sicurezza - Tuttoggi.info

"Regalo di Natale" per la frazione assisana di Capodacqua

Inaugurata oggi, sabato 23 dicembre, la rotatoria Capodacqua-Passaggio, al confine con Rivotorto di Assisi. Dopo esattamente 6 mesi di lavori, come previsto, l’opera pubblica è stata completata e quindi aperta alla circolazione, mettendo in sicurezza il pericoloso incrocio teatro spesse volte di incidenti.

La costruzione della rotatoria era inserita nel Dup (Documento unico di programmazione) alla voce investimenti con un costo di 400 mila euro ed è stata avviata e ultimata dopo un percorso burocraticamente complesso perché su quel tratto insistono competenze di più enti (Comune, Provincia, Regione, Anas). In una nota, la giunta Proietti esprime “soddisfazione perché, oltre ad aver mantenuto un impegno preso con la cittadinanza, si tratta di un’opera che migliora la viabilità essendo la prima porta di ingresso per residenti e turisti provenienti principalmente dalla Flaminia –e nello stesso tempo risolve definitivamente il problema dell’alto indice di incidentalità della zona di Capodacqua e non solo. Da decenni era stata avanzata dalla comunità che abita nell’area la richiesta di una rotatoria e oggi, alla vigilia del Natale, il progetto diventa realtà”.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco, i rappresentanti di Provincia, Regione e Anas, gli assessori, i consiglieri comunali, i tecnici e le maestranze che hanno realizzato l’opera.