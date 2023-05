Arriva una rotatoria tra Rivotorto e Capodacqua: lavori chiusi a fine anno - Tuttoggi.info

L'opera era molto attesa dalla popolazione, costerà 400.000 euro

A inizio settimana sono iniziati i lavori per la realizzazione della “rotatoria del Passaggio” a confine tra le frazioni di Capodacqua e di Rivotorto.

Un’opera fortemente voluta dalla popolazione e che ha visto un iter burocratico complesso proprio perché interessa più territori; In particolare verrà realizzata una rotatoria del diametro di 45 metri che consentirà di connettere con maggiore sicurezza e fluidità Via Romana per chi proviene da Capodacqua, Via Assisana per chi proviene da San Vitale ed Assisi, Via Sacro Tugurio per chi proviene da Rivotorto, con lo svincolo stradale della 75.

L’incrocio esistente, che ha una configurazione planimetrica a croce, presenta notevoli criticità in termini di visibilità e di pendenza e pertanto, considerato il contesto che è di collegamento di importanti arterie extraurbane, pertanto si è resa necessaria costruire la rotatoria che, una volta completata, migliorerà tra l’altro la sicurezza e regolamenterà il traffico in prossimità dell’abitato. I lavori termineranno entro l’anno e il costo dei lavori è di 400 mila euro.