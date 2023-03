Assisi, in Comune arrivano 18 nuove assunzioni - Tuttoggi

“La decisione di investire in termini di personale – ha spiegato il sindaco di Assisi Stefania Proietti che ha mantenuto la delega al personale – deriva non solo dalla necessità di sostituire i dipendenti che hanno raggiunto l’età pensionabile ma anche di incrementare le professionalità in quei settori del servizio pubblico che sono sempre più interessati da compiti istituzionali, e cioè la polizia locale, gli uffici tecnici e i servizi amministrativi. Il personale è il capitale umano di ogni struttura e di ogni azienda e in particolare nel servizio pubblico il ruolo dei dipendenti è fondamentale, è nostro dovere come amministrazione investire sulle persone e sulle professionalità”.