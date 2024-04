Assisi, il Comune raccoglie fondi per le popolazioni civili colpite dalle guerre - Tuttoggi.info

La Città di Assisi non dimentica neppure per un istante le atrocità compiute nelle guerre che insanguinano tanti, troppi, paesi del mondo e apre una raccolta fondi. Da lunedì 8 aprile 2024 è nato un conto corrente per aiutare le popolazioni civili vittime dei conflitti, a partire da quelle della Terra Santa. La causale è “Assisi per le popolazioni civili colpite dalle guerre” e l’Iban è IT83A0103038270000000192903.

“Si tratta di un gesto concreto – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti – per fornire assistenza e conforto anche materiale a tutti coloro che soffrono, che vivono sulla propria pelle le conseguenze di bombardamenti e uccisioni. Continuiamo a ripetere che la guerra è una follia, come Città di Assisi non possiamo e non dobbiamo rimanere in silenzio, non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti davanti alle barbarie che si consumano ogni giorno, ogni ora, in paesi anche vicini a noi come l’Ucraina, e in Terra Santa. Abbiamo il dovere di opporci alla “terza guerra mondiale a pezzi” dove in molti territori a esprimersi sono solo le armi. E il nostro unico mezzo è quello di ridare speranza oltre la guerra con gesti concreti di solidarietà.”

I proventi delle donazioni saranno inviati alle popolazioni civili colpite dalle guerre, a partire da quelle in Terra Santa, in condivisione con le famiglie francescane, presenti in tutti i paesi colpiti da combattimenti.