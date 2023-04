Assisi, gli alunni e le scuole vincitrici del Premio Lampone 2023 - Tuttoggi.info

“Oggi – le parole del presidente dell’Ente Marco Tarquinio lette da Stefano Venarucci, vicepresidente – viviamo l’intensità del Calendimaggio con una corona di eventi di avvicinamento: questa cerimonia non è un rituale ma rappresenta un’importante occasione nel nome e guardando all’esempio di Carlo Lampone per unire le generazioni nel segno della Festa, il cui significato ci viene restituito da parole, immagini e segni opera dei bambini. I premiati hanno saputo svettare in un panorama notevole di elaborati inviati: il premio Lampone è un bene comune del Calendimaggio, continueremo a tenerlo caro”.

Oltre al Premio Lampone 2023 gli eventi di avvicinamento a … E Vien Calendimaggio, domenica 23 aprile alle 15.30 in Piazza Santa Chiara la gara di selezione tra i Balestrieri delle Parti per scegliere chi si sfiderà in piazza giovedì 4 maggio, giorno di Madonna Primavera; martedì 25 aprile alle 17 nella Sala della Conciliazione la presentazione della giuria: composta da uno storico, un regista e un musicologo, sarà chiamata a decidere la Parte vincente tra Sopra e Sotto.



Sabato 30 aprile alle 16 nella piazzetta Chiesa Nuova la presentazione delle dieci Madonne Primavera, con l’omaggio canoro dei “Cantori di Assisi”. Alle 20.30 nei rioni delle Parti le cene propiziatorie delle Parti – aperte ai soli tesserati di Magnifica e Nobilissima. Domenica 1 maggio alle 14.30 in Piazza Santa Chiara lo Spettacolo della “Compagnia Balestrieri di Assisi” e alle 17 lo spettacolo del “Gruppo Sbandieratori di Assisi”. Tornano anche le scene aperte in costume, per permettere di vivere le atmosfere del Calendimaggio in notturna. Appuntamento l’1 maggio dalle 21.30 nei vicoli di Parte de Sopra e il 2 maggio sempre dalle 21.30 nei vicoli di Parte de Sotto.

Dal 20 aprile sarà aperta anche la Taverna dell’Ente Calendimaggio con i menù di Giorgione, uno a settimana. I locali in via Arco dei Priori saranno aperti il 20 aprile (dalle 19,30, con i musici del Calendimaggio) e il 21 aprile, solo a cena; dal 22 al 25 aprile, a pranzo e cena; dopo la chiusura del 26 e 27 aprile, il 28 aprile sarà aperta a cena e poi dal 29 aprile all’1 maggio a pranzo e cena. Dopo la chiusura del 2 maggio, il 3 e il 4 maggio apertura solo a cena, il 5 solo a pranzo e il 6, ultimo giorno di attività, a pranzo e a cena. Anche quest’anno, accanto alla Taverna, in piazza del Comune sarà possibile trovare anche il punto ristoro con il classico panino con porchetta, vino e dolci.