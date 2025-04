Assisi, furto con auto usata come ariete in pieno centro - Tuttoggi.info

La sicurezza entra in campagna elettorale, con un furto in pieno centro che ha pochi precedenti. Nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 aprile ignoti a bordo di un’auto usata come ariete hanno svaligiato un negozio di preziosi in pieno centro storico, sulla piazza di Santa Chiara che ospita anche l’omonima basilica.

I ladri hanno agito molto velocemente e portato via oro e preziosi. Il bottino è in corso di quantificazione.

Sul posto la polizia, che sta acquisendo i filmati delle varie telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il furto tra l’altro è avvenuto a poca distanza dal locale Commissariato di pubblica sicurezza, con gli agenti guidati dalla vicequestore Francesca Di Luca prontamente intervenuti sul posto.

(articolo in aggiornamento)