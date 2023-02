Assisi, eletto il consiglio comunale dei ragazzi | Foto - Tuttoggi

Il nuovo sindaco degli alunni delle scuole cittadine è Benedetta Battistelli

Assisi ha il suo nuovo consiglio comunale dei Ragazzi, composto da rappresentanti degli studenti provenienti dagli istituti scolastici secondari della città e delle frazioni, precisamente dalle scuole Frate Francesco, Galeazzo Alessi, Francesco Pennacchi, Convitto nazionale, Comprensivo per ciechi e sordomuti e Assisi International School.

Dopo una fitta consultazione tra i 30 studenti votanti, Benedetta Battistelli è stata eletta sindaco in seconda votazione con 17 voti; vice Alisia Mirti; in precedenza era stato eletto presidente del Consiglio Gabriele Camilletti, vice presidente Isabella Talia. Prima delle votazioni per il consiglio comunale dei ragazzi, i giovani hanno ricevuto il saluto delle istituzioni: “Fa piacere vedervi e ascoltarvi mentre parlate delle questioni cittadine e siamo orgogliosi di voi perché sarete al nostro fianco, voi siete i cittadini di domani”, le parole di Stefania Proietti, mentre l’assessore Cavallucci ha ricordato “l’importanza per voi di essere qui perché comprenderete le difficoltà e la bellezza di essere rappresentanti dei cittadini”.