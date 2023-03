Assisi Domani replica alle minoranze: “Fare politica è anche saper fare un passo indietro”

Per i quattro consiglieri, “chiedersi chi esce rafforzato è un esercizio inutile e un gioco politicamente infantile: saranno i fatti a dimostrare chi ha visto più lontano e senza orpelli devianti. Rassicuriamo dunque l’opposizione, che si prodiga sempre per dividere e non per costruire, mentre i nostri cittadini sanno che ci siamo e ci saremo fino al termine naturale del mandato ricevuto, nell’attuazione del programma per il quale ci hanno dato fiducia. Perché la nostra città è la nostra responsabilità! E chissà che non saranno nuovamente proprio i Civici a guidare e proseguire il servizio politico ai cittadini e alla Città di Assisi!”