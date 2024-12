Assisi, decade il sindaco Proietti: subentra il facente funzione Valter Stoppini - Tuttoggi.info

Il consiglio comunale di Assisi ha preso atto della decadenza del sindaco Stefania Proietti dalla carica di prima cittadina. Una votazione che ha visto 11 voti favorevoli ed 1 contrario, in un consiglio comunale durante il quale era assente gran parte della minoranza ma dove anche la stessa ormai ex prima cittadina è arrivata soltanto dopo l’esito del voto. Vari gli interventi della maggioranza che si sono succeduti durante l’assise di lunedì pomeriggio, tra le congratulazioni rivolte alla neo governatrice dell’Umbria Stefania Proietti ma anche a Valter Stoppini che ne prenderà il posto in Comune in qualità di vicesindaco facente funzione. Mentre per il gruppo misto Francesco Mignani, parlando di momento importante per Assisi, ha auspicato che il lavoro della Proietti vada a beneficio di tutti gli umbri.

Dal canto suo, Stoppini è intervenuto in aula soltanto per pochissimo, in attesa che venga ratificata dal ministero dell’Interno la sua nomina a capo dell’ente fino alle elezioni amministrative che potrebbero tenersi in primavera, anche se nulla al momento viene dato per scontato.

Dopo il voto, l’ingresso in aula di Stefania Proietti, che si è accomiatata alla città ed al consiglio comunale con un lungo e commosso intervento, rimarcando il “modello Assisi“: “La forza istituzionale di Assisi è un valore fondamentale, vorrei portarlo alla regione“. E ricorcando la campagna elettorale, in una scia di continuità. Ha quindi espresso la “tristezza di lasciare una famiglia per andare ad occuparmi di una famiglia più grande“. Un passaggio del suo intervento è andato anche al tema della sanità e all’ospedale di Assisi. Su questo fronte non ha dimenticato le difficoltà del periodo del Covid.

La neopresidente della Regione aveva fatto sapere che sarebbe rimasta sindaca di Assisi e presidente della provincia di Perugia fino a fine dicembre quando, per il procedimento di decadenza, subentreranno i vice.

Un modo per evitare il commissariamento dei due enti e per far subentrare, nel caso di Assisi attesa tra l’altro da due appuntamenti di caratura mondiale come Giubileo e ottocentenario della morte di San Francesco, il vicesindaco Valter Stoppini che diventerà sindaco facente funzione, per circa un semestre. Le elezioni dovrebbero infatti tenersi nel primo semestre del 2025.

Intanto nei giorni scorsi il sindaco ha salutato Assisi con un messaggio su Facebook: “Care concittadine e cari concittadini di Assisi, ognuno di noi in cuor suo sa quanto amore ci ha attraversato in questi anni. Il mio amore per voi, se possibile, in questo momento di transizione è più grande di quanto io lo possa aver reso grande in questi otto anni di mio mandato amministrativo. Porterò con me Assisi quasi in dono in qualunque atto dovrò adottare, in qualunque decisione sarà da prendere, in qualunque sede ci sarà da alzare la bandiera dell’unità regionale e nazionale. E Assisi sarà una bandiera forte e poetica, un vessillo straordinariamente universale, un messaggio di fraternità pace e custodia del creato, un sigillo purissimo a salvaguardia del nostro futuro“, la promessa su Facebook.

(Articolo in aggiornamento)