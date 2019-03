Assisi, cartelli e manifesti anti fonderie: “La Tacconi va delocalizzata”

È in corso di svolgimento, ad Assisi, il tavolo interistituzionale sulla situazione ambientale e sanitaria dell’area intorno alle Fonderie Tacconi, ma ai cittadini del Comitato dei cittadini di via Protomartiri Francescani non basta la promessa di un monitoraggio senza precedenti. Vogliono la delocalizzazione dell’azienda, e hanno deciso di mostrarlo plasticamente.

E così stamattina, fuori dalla sede comunale di Santa Maria degli Angeli, c’erano cartelloni, disegni dei bambini contro “il mostro” e uno striscione, per chiedere che la fonderia vada de localizzata perché – come già detto ieri – interferisce con un’area di valore naturalistico e turistico.

Intanto il sindaco Stefania Proietti tenta alcune aperture: nel tavolo odierno si dovrebbe cominciare a lavorare alla redazione di un protocollo in cui l’Arpa si impegnerà a fare alcuni controlli, l’Asl, Registro tumori umbro di popolazione e l’Osservatorio epidemiologico altri, anche pregressi, per vedere l’evoluzione delle malattie nel territorio. Assisi è la città umbra con minore incidenza di tumori ai polmoni e i dati Arpa presi tra giugno e settembre 2018 mostrano solo 4 sforamenti, ma l’obiettivo è controlli ancora più mirati.

(Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore)

