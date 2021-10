Assisi, alla Don Milani di Palazzo 15 alunni positivi al Covid - Tuttoggi

Situazione sotto stretto monitoraggio, per il momento non sono stati presi provvedimenti di chiusura

Nella scuola elementare Don Milani di Palazzo di Assisi sono stati segnalati 15 alunni positivi al coronavirus. I casi registrati sono concentrati in due classi. Ovviamente appena appresa la notizia sono scattati i protocolli previsti dal dipartimento di prevenzione dell’Usl e quindi l’isolamento e la sorveglianza delle altre classi.

La situazione della Don Milani è sotto stretto monitoraggio delle autorità sanitarie e del sindaco Stefania Proietti in attesa dei risultati dei tamponi.

Per ora non è stato adottato alcun provvedimento relativo alla chiusura della scuola e, come detto, il sindaco segue direttamente l’evolversi della vicenda in stretto contatto con la responsabile dell’istituto e con i vertici sanitari.

“Ci siamo sentiti più volte con i medici del dipartimento e la dirigente dell’istituto scolastico per avere un controllo della situazione – ha spiegato il sindaco – e comunque non mi stancherò mai di ribadire il rispetto delle regole del distanziamento e dell’uso delle mascherine, soltanto con i vaccini e l’osservanza delle misure di sicurezza possiamo difenderci dal Covid”.