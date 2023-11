Assisi: addio a Francesco Frascarelli, giornalista e professore universitario - Tuttoggi.info

Aveva 77 anni, era rimasto coinvolto in un incidente stradale a inizio ottobre

La città serafica piange il professor Francesco Frascarelli, primo Presidente della Pro loco di Assisi, docente universitario, consigliere comunale della città, membro dell’Accademia Properziana del Subasio e di altre associazioni cittadine, giornalista e scrittore, profondo conoscitore e cantore della vita cittadina e delle sue tradizioni.

A inizio ottobre Frascarelli, 77 anni, aveva perso il controllo dell’auto nella circonvallazione che costeggia Assisi, nella zona del parcheggio di Mojano.Il professore – per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri – stava scendendo dalla parte alta di Assisi e ha perso il controllo dell’auto, finito fuori strada.

Sul posto è arrivata un’ambulanza e l’automedica del 118 dell’ospedale di Assisi. Francesco Frascarelli è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è entrato in codice rosso. Ricoverato in terapia intensiva a causa dei traumi multipli riportati, è mancato nel tardo pomeriggio del primo novembre 2023.