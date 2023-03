Assemblea pubblica pro Nodino, il punto con l’assessore Melasecche

Un’assemblea molto partecipa, in cui i residenti di Ponte San Giovanni e delle aree limitrofe, così come persone che si devono spostare in auto percorrendo quotidianamente quel tratto di strada, hanno ricordato gli incidenti praticamente giornalieri, i rischi ed i disagi. Perché ad ogni blocco della viabilità, a seguito appunto di un incidente o per l’eccessivo traffico nelle ore di punta, i mezzi (anche pesanti) cercano percorsi alternativi, attraversando gli abitati di Ponte San Giovanni e Collestrada.

Da qui, secondo il Comitato, l’urgenza di realizzare il primo stralcio dell’intervento, premendo perché l’intero Nodo venga finanziato e realizzato.

