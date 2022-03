Assegno maternità e nucleo familiare, disponibile modello domanda - Tuttoggi

È online nel sito del Comune di Spoleto il modello di domanda per richiedere l’assegno di maternità e l’assegno per i nuclei familiari con almeno 3 minori.

È online nel sito istituzionale del Comune di Spoleto (https://bit.ly/3IW9x4t​) il modello di domanda per richiedere l’assegno di maternità e l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori.

Per la compilazione e presentazione delle domande è possibile rivolgersi all’Ufficio Digipass (via Busetti, 28), previo appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il lunedì e il martedì dalle 16.30 alle 18.30, telefonando ai numeri 0743218152 e 3351000221 o inviando una email all’indirizzo digipass.spoleto@comune.spoleto.pg.it.

L’assegno di maternità dei comuni spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

La domanda, per chi ha un ISEE 2022 inferiore a € 17.747,58, può essere presentata entro i sei mesi dalla nascita.

Per quanto riguarda invece l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, la domanda può essere presentata entro dicembre 2022 da coloro che hanno un ISEE inferiore a € 8.955,98 e solo per le mensilità di gennaio e febbraio 2022, in quanto dall’1 marzo 2022 questa misura è compresa nell’assegno unico e universale.

Per avere ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici del Comune di Spoleto competenti per gli aspetti amministrativi contattando telefonicamente il referente Federico Bussotti al numero 0743 218727.​